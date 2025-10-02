Робота для пенсіонерів у Львові є реальною та різноманітною і гарантує офіційне працевлаштування, своєчасні виплати та стабільні умови для кандидатів різного віку.

Робота для пенсіонерів у Львові представлена кількома актуальними вакансіями, що відкриті в різних компаніях міста та передбачають повну зайнятість із гідними умовами, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо вакансій надає сайт work.ua.

Мережа магазинів «Територія мінімальних цін», яка понад 15 років працює у сфері роздрібної торгівлі одягом, взуттям і аксесуарами, запрошує на посаду прибиральниці у Шевченківському районі. Робота передбачає підтримання чистоти у торговому залі, службових приміщеннях, санвузлах і прилеглій території.

Досвід не обов’язковий, важливі уважність, пунктуальність та відповідальність. Гарантується позмінний графік 2/2 або 3/3, корпоративна знижка 20%, а також своєчасна виплата заробітної плати у межах 14 300 – 16 900 гривень.

Ще одна пропозиція надходить від компанії «Коельнер-Україна», офіційного дистриб’ютора продукції «RAWLPLUG Group». На пакувальній дільниці потрібен вантажник. Основні вимоги до кандидата – порядність, організованість, відсутність шкідливих звичок і протипоказань до роботи з вантажами. Завдання включають пакування та вантажні операції.

Працівникам гарантується офіційне працевлаштування, п’ятиденний робочий тиждень із графіком 09:00 – 18:00, стабільні виплати двічі на місяць, спецодяг, медичне страхування та комфортні умови на складі.

Сервіс доставки Glovo у Львові пропонує вакансії кур’єрів. Можлива робота пішки, на велосипеді, мотоциклі або авто. Заробіток сягає до 50 000 гривень на місяць із додатковими бонусами. Є гнучкий графік, страхування під час доставки та щоденні виплати. Для кандидатів від 16 років необхідний дозвіл батьків і оформлення ФОП, для осіб від 18 років діють стандартні правила.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові є реальною та різноманітною: від прибирання у торговому центрі до пакувальних і кур’єрських завдань. Усі вакансії пропонують офіційне працевлаштування, своєчасні виплати та стабільні умови для кандидатів різного віку.

