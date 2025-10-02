Работа для пенсионеров во Львове реальна и разнообразна и гарантирует официальное трудоустройство, своевременные выплаты и стабильные условия для кандидатов всех возрастов.

Работа для пенсионеров во Львове представлена ​​несколькими актуальными вакансиями, открытыми в разных компаниях города и предусматривающими полную занятость с достойными условиями, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Сеть магазинов «Территория минимальных цен», более 15 лет работающая в сфере розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами, приглашает на должность уборщицы в Шевченковском районе. Работа предполагает поддержание чистоты в торговом зале, служебных помещениях, санузлах и близлежащей территории.

Опыт не обязателен, важны внимательность, пунктуальность и ответственность. Гарантируется посменный график 2/2 или 3/3, корпоративная скидка 20%, а также своевременная выплата заработной платы в пределах 14 300 – 16 900 гривен.

Еще одно предложение поступает от компании Коэльнер-Украина, официального дистрибьютора продукции RAWLPLUG Group. На упаковочном участке нужен грузчик . Основные требования к кандидату – порядочность, организованность, отсутствие вредных привычек и противопоказаний для работы с грузами. Задания включают в себя упаковку и грузовые операции.

Работникам гарантируется официальное трудоустройство, пятидневная рабочая неделя с графиком 09:00 – 18:00, стабильные выплаты дважды в месяц, спецодежда, медицинское страхование и комфортные условия на складе.

Сервис доставки Glovo во Львове предлагает вакансии курьеров . Возможна работа пешком, на велосипеде, мотоцикле или авто. Заработок достигает 50 000 гривен в месяц с дополнительными бонусами. Есть гибкий график, страхование при доставке и ежедневные выплаты. Для кандидатов от 16 лет необходимо разрешение родителей и оформление ФЛП, для лиц старше 18 лет действуют стандартные правила.

Итак, работа для пенсионеров во Львове реальна и разнообразна: от уборки в торговом центре до упаковочных и курьерских задач. Все вакансии предлагают официальное трудоустройство, своевременные выплаты и стабильные условия для кандидатов всех возрастов.

