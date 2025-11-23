Місцеві жителі могли помітити дефіцит окремих продуктів у Дніпропетровській області, тож розповідаємо, що про це думають експерти.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області вже викликав хвилю обговорень серед аналітиків та виробників, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області позначився на вартості свинини. Різке скорочення поголів’я та нестача пропозиції призвели до ситуації, яка безпосередньо відчувається у гаманцях споживачів.

Процес зростання цінників триває вже кілька місяців і, за оцінками фахівців, поки не має передумов для швидкої стабілізації. Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області став помітнішим від початку 2025 року, коли виробники зафіксували значний стрибок вартості свинини.

Аналітики кажуть, що вартість зросла на 34% від початку року та на 60% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Основною причиною такого росту стала різка нестача свиней.

Поголів’я взимку скоротилося до 4.5 мільйона голів, переважно у приватних господарствах. Це спричинило нестачу на внутрішньому ринку та змусило виробників підвищити закупівельні цінники.

У вересні вартість живої ваги свиней беконних порід коливалася в межах від 98 до 100 грн за кілограм залежно від регіону. Усе це активізувало імпорт. У серпні 2025 року в Україну ввезли 4.6 тисячі тонн мʼяса. Це на 48% більше порівняно з липнем.

За 8 місяців року імпорт досяг 14.9 тисячі тонн. Показник став у 7.8 раза більшим, ніж за той самий період 2024 року. Це найбільший обсяг від 2022 року. Аналітики зазначають, що до кінця року імпорт може перевищити 25 тисяч тонн, адже основна частина поставок припадає саме на другу половину року.

