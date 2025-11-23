Местные жители могли заметить дефицит отдельных продуктов в Днепропетровской области, поэтому рассказываем, что об этом думают эксперты.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области уже вызвал волну обсуждения среди аналитиков и производителей, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области сказался на стоимости свинины. Резкое сокращение поголовья и недостаток предложения привели к ситуации, непосредственно ощущаемой в кошельках потребителей.

Процесс роста ценников длится уже несколько месяцев и, по оценкам специалистов, пока нет предпосылок для быстрой стабилизации. Дефицит продуктов в Днепропетровской области стал заметнее с начала 2025 года, когда производители зафиксировали значительный скачок стоимости свинины.

Аналитики говорят, что стоимость выросла на 34% с начала года и на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной такого роста стала резкая нехватка свиней.

Поголовье зимой сократилось до 4.5 миллионов голов, преимущественно в частных хозяйствах. Это повлекло за собой нехватку на внутреннем рынке и заставило производителей повысить закупочные ценники.

В сентябре стоимость живого веса свиней беконных пород колебалась от 98 до 100 грн за килограмм в зависимости от региона. Всё это активизировало импорт. В августе 2025 года в Украину ввезли 4.6 тысяч тонн мяса. Это на 48% больше по сравнению с июлем.

За 8 месяцев года импорт достиг 14.9 тысяч тонн. Показатель стал в 7.8 раза больше, чем за тот же период 2024 года. Это самый большой объем с 2022 года. Аналитики отмечают, что к концу года импорт может превысить 25 тысяч тонн, ведь основная часть поставок приходится именно на вторую половину года.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.