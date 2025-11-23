Подорожчання продуктів у Харківській області відчутно вплинуло на ринок у листопаді 2025 року, повідомляє Politeka.

Середні ціни на основні товари значно зросли порівняно з жовтнем, що позначається на бюджетах мешканців, підтверджує Мінфін.

Овочі показали найпомітніше зростання. Середня ціна на помідори сливка досягла 128,08 грн за кілограм, що на 50,53 більше, ніж місяць тому. В магазинах Auchan вони коштують 119,90 грн, Megamarket — 133,80, Metro — 119,60, а Novus пропонує за 139,00.

Крупи теж подорожчали, хоча темпи зростання більш помірні. Рис довгий пропарений зараз продають у середньому по 53,43 гривні за кілограм, що на 1,83 більше за показник жовтня. В Auchan кілограм коштує 60,10, Megamarket — 58,30, Metro — 41,90.

Молочні продукти показують стабільний, але помітне зростання. Вершки Простонаше 10% подорожчали на 1,26 гривню, досягнувши середньої вартості 38,13 за упаковку 200 мл. Масло Яготинське 73% коштує 115,03 за 200 грамів, при цьому в Metro воно продається за 116,48, в Auchan — 114,60, а в Novus — 114,00.

Фахівці відзначають, що подорожчання продуктів у Харківській області обумовлене сезонними коливаннями врожаю, змінами логістичних витрат та зростанням закупівельних цін. Найбільше зростання спостерігається в овочевому сегменті, тоді як крупи і молочні товари демонструють більш плавний тренд.

Місцеві мешканці вже помітили, що звичний кошик для приготування обіду або вечері став коштувати помітно дорожче. Експерти радять планувати покупки заздалегідь та відстежувати акційні пропозиції у різних мережах, щоб пом’якшити вплив росту цін на сімейний бюджет.

