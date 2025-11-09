Графік відключення газу на тиждень з 10 по 16 листопада у Харкові охопить Індустріальний, Слобідський і Шевченківський райони, повідомляє Politeka.

Роботи проведуть фахівці міської філії «Газмережі», про що йдеться на офіційному сайті підприємства. Графік відключення газу на тиждень з 10 по 16 листопада у Харкові передбачає кілька днів робіт.

10.11 заплановано роботи на газових мережах Індустріального району. Газопостачання тимчасово припинять за адресами: проспект Індустріальний,1А, 1А корп.110, 1А корп.64, 1А корп.65, 1А корп.66, 1А корп.67, 1А корп.7, 1А корп.79, 1А корп.80, 1А корп.9, 51, 63.

Наступні ремонтні заходи в межах графіка відключень газу на тиждень з 10 по 16 листопада у Харкові відбудуться 12.11 у Слобідському районі. Тимчасово без постачання залишаться мешканці таких адрес:

газ, плита газова

Павленківська (всі будинки), Водолазька (всі будинки), Павленківський в’їзд (всі будинки), Павленківський пров. (всі будинки), Таранушенка в’їзд, 4, Урюпіна, 2, 3, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20.

Ньютона, 136, 136/9, 136/2, 136/12, 136/5, 136/13, 136/14, 136/4, 136/1, 136/7, 136Г, 136Б, 136А, 136/10, 136В, 136/3, 136/11, 136/8, 140, Горбанівська, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 27, 29, Таранушенка, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 40, 46, Нансена, 24, Кегичівська, 1, 2, 4, 5, 6, 14, 16.

Продовження ремонтів заплановане на 13.11 у Шевченківському районі. У цей день блакитне паливо тимчасово не подаватимуть в такі домівки: Данилевського, 26, 40, 42, Кутова, 5, Культури, 22Б, Клочківська, 93, Чичибабіна, 7, Леся Курбаса, 15А.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: де роздають їжу, перелік важливих умов.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українцям готові допомогти, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит м’яса у Харківській області: українцям розкрили, чому виникли проблеми.