Графік відключення газу на тиждень з 10 по 16 листопада у Харкові створить певні побутові незручності для місцевих жителів.

Графік відключення газу на тиждень з 10 по 16 листопада у Харкові охопить Індустріальний, Слобідський і Шевченківський райони, повідомляє Politeka.

Роботи проведуть фахівці міської філії «Газмережі», про що йдеться на офіційному сайті підприємства. Графік відключення газу на тиждень з 10 по 16 листопада у Харкові передбачає кілька днів робіт.

10.11 заплановано роботи на газових мережах Індустріального району. Газопостачання тимчасово припинять за адресами: проспект Індустріальний,1А, 1А корп.110, 1А корп.64, 1А корп.65, 1А корп.66, 1А корп.67, 1А корп.7, 1А корп.79, 1А корп.80, 1А корп.9, 51, 63.

Наступні ремонтні заходи в межах графіка відключень газу на тиждень з 10 по 16 листопада у Харкові відбудуться 12.11 у Слобідському районі. Тимчасово без постачання залишаться мешканці таких адрес:

Павленківська (всі будинки), Водолазька (всі будинки), Павленківський в’їзд (всі будинки), Павленківський пров. (всі будинки), Таранушенка в’їзд, 4, Урюпіна, 2, 3, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20.

Ньютона, 136, 136/9, 136/2, 136/12, 136/5, 136/13, 136/14, 136/4, 136/1, 136/7, 136Г, 136Б, 136А, 136/10, 136В, 136/3, 136/11, 136/8, 140, Горбанівська, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 27, 29, Таранушенка, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 40, 46, Нансена, 24, Кегичівська, 1, 2, 4, 5, 6, 14, 16.

Продовження ремонтів заплановане на 13.11 у Шевченківському районі. У цей день блакитне паливо тимчасово не подаватимуть в такі домівки: Данилевського, 26, 40, 42, Кутова, 5, Культури, 22Б, Клочківська, 93, Чичибабіна, 7, Леся Курбаса, 15А.

