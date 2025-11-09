График отключения газа в неделю с 10 по 16 ноября в Харькове создаст определенные бытовые неудобства для местных жителей.

График отключения газа в неделю с 10 по 16 ноября в Харькове охватит Индустриальный, Слободской и Шевченковский районы, сообщает Politeka.

Работы проведут специалисты городского филиала «Газсети», о чем идет речь на официальном сайте предприятия. График отключения газа в неделю с 10 по 16 ноября в Харькове предусматривает несколько дней работ.

10.11 запланированы работы в газовых сетях Индустриального района. Газоснабжение временно прекратят по адресам: проспект Индустриальный, 1А, 1А корп.110, 1А корп.64, 1А корп.65, 1А корп.66, 1А корп.67, 1А корп.7, 1А корп.79, 1А корп.80, 1А корп.9, 51, 63.

Следующие ремонтные мероприятия в рамках графика отключений газа на неделю с 10 по 16 ноября в Харькове пройдут 12:11 в Слободском районе. Временно без поставки останутся жители следующих адресов:

Павленковская (все дома), Водолажская (все дома), Павленковский въезд (все дома), Павленковский пер. (все дома), Таранушенко въезд, 4, Урюпина 2, 3, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20.

Ньютона 136, 136/9, 136/2, 136/12, 136/5, 136/13, 136/14, 136/4, 136/1, 136/7, 136Г, 136Б, 136А, 136/10, 136В, 136/3, 136/11, 136/8, 140, Горбановская 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 27, 29, Таранушенко 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 40, 46, Нансена, 24, Кегичевская, 1, 2, 4, 5, 6, 14, 16.

Продолжение ремонтов запланировано на 13:11 в Шевченковском районе. В этот день голубое топливо временно не будут подавать в такие дома: Данилевского, 26, 40, 42, Кутова, 5, Культуры, 22Б, Клочковская, 93, Чичибабина, 7, Леся Курбаса, 15А.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: где раздают еду, перечень важных условий.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцам готовы помочь, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит мяса в Харьковской области: украинцам раскрыли, почему возникли проблемы.