Подорожание продуктов в Харьковской области оказало большое влияние на рынок в ноябре 2025 года, сообщает Politeka.

Средние цены на основные товары значительно выросли по сравнению с октябрем, что отражается в бюджетах жителей, подтверждает Минфин.

Овощи показали самый заметный рост. Средняя цена на помидоры сливка достигла 128,08 грн за килограмм, что на 50,53 больше месяца назад. В магазинах Auchan они стоят 119,90 грн, Megamarket – 133,80, Metro – 119,60, а Novus предлагает за 139,00.

Крупы тоже подорожали, хотя темпы роста более умеренные. Рис длинный пропаренный сейчас продают в среднем по 53,43 гривны за килограмм, что на 1,83 больше показателя октября. В Auchan килограмм стоит 60,10, Megamarket – 58,30, Metro – 41,90.

Молочные продукты показывают стабильный, но заметный рост. Сливки простонаше 10% подорожали на 1,26 гривну, достигнув средней стоимости 38,13 за упаковку 200 мл. Масло Яготинское 73% стоит 115,03 за 200 граммов, при этом в Metro оно продается за 116,48, в Auchan – 114,60, а в Novus – 114,00.

Специалисты отмечают, что удорожание продуктов в Харьковской области обусловлено сезонными колебаниями урожая, изменениями логистических затрат и ростом закупочных цен. Наибольший рост наблюдается в овощном сегменте, в то время как крупы и молочные товары демонстрируют более плавный тренд.

Местные жители уже заметили, что привычная корзина для приготовления обеда или ужина стала стоить заметно дороже. Эксперты советуют планировать заранее покупки и отслеживать акционные предложения в различных сетях, чтобы смягчить влияние роста цен на семейный бюджет.

