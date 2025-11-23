Грошова допомога для ВПО у Одеській області залишається важливим інструментом підтримки тих, хто намагається відновити життя та роботу.

Грошова допомога для ВПО у Одеській області продовжує нараховуватися, і внутрішньо переміщені особи можуть отримати додаткові 2 000 гривень за умови дотримання вимог урядової постанови №1033, повідомляє Politeka.

Йдеться про так звану «сьому» виплату — окремий вид підтримки, який призначається після шести місяців отримання допомоги на проживання. Додаткова сума доступна переселенцям, що виїхали з небезпечних територій та вже проходили процедуру оформлення базових компенсацій.

Право на кошти мають наймані працівники та фізичні особи-підприємці, за умови безперервної офіційної зайнятості або підприємницької діяльності протягом пів року. Обов’язковою умовою є регулярна сплата податків. При цьому «сьома» виплата не скасовує право на подальше отримання основної допомоги, якщо людина залишається у категорії вразливих.

Програма покликана підтримати зайнятість переселенців, сприяти професійній активності та забезпечити стабільний дохід для сімей.

Оформлення відбувається в останній місяць чинного періоду нарахування допомоги на проживання. Дані про зайнятість повинні бути зафіксовані у відповідних реєстрах.

Підтвердити діяльність можна кількома шляхами: через інформацію про сплату страхових внесків у реєстрі застрахованих осіб, довідку роботодавця або копію податкової декларації платника єдиного податку. Після подачі документів Пенсійний фонд проводить перевірку й за наявності всіх умов призначає виплату автоматично.

