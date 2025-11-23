Реалізація цієї гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі спрямована на створення безпечних умов проживання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі розпочала свою роботу в межах програми підтримки осіб, постраждалих від війни, повідомляє Politeka.

Про це інформує благодійна організація «Карітас». Мешканці, чиє житло зазнало ушкоджень після 24 лютого 2022 року, вже можуть подавати заявки для отримання допомоги.

На підтримку можуть розраховувати мешканці населених пунктів без активних обстрілів. Основна умова — середньомісячний дохід на члена родини не перевищує 6318 гривень або хтось із домогосподарства залишився без роботи. Програма не поширюється на тих, хто вже отримав державну чи благодійну підтримку або самостійно відновив житло.

Пріоритет надають пенсіонерам старше 60 років, людям з інвалідністю, тяжкохворим, самотнім матерям, багатодітним сім’ям, батькам дітей до трьох років і вагітним. Допомога включає відновлення пошкоджених дахів, дверей та вікон у квартирах або приватних будинках.

Для участі потребуючим українцям потрібно заповнити онлайн-форму. Координатор зв’яжеться з заявником та пояснить наступні кроки. Консультації можна отримати за телефонами 0672598040 та 0753558829.

Реалізація цієї гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі спрямована на створення безпечних умов проживання, поліпшення побуту та підтримку стабільності у громадах, де живуть постраждалі від війни люди.

Окрім того, в Запоріжжі переселенці також можуть отримати безкоштовне житло в межах державних програм. Ініціатива спрямована на створення умов для тимчасового проживання переселенців у безпечних та облаштованих приміщеннях.

