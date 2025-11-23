Реализация этой гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области направлена ​​на создание безопасных условий проживания.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье начала свою работу в рамках программы поддержки пострадавших от войны лиц, сообщает Politeka.

Об этом сообщает благотворительная организация «Каритас». Жители, чье жилье получило повреждения после 24 февраля 2022 года, уже могут подавать заявки для получения помощи.

В поддержку могут рассчитывать жители населенных пунктов без активных обстрелов. Основное условие – среднемесячный доход на члена семьи не превышает 6318 гривен или кто-то из домохозяйства остался без работы. Программа не распространяется на тех, кто уже получил государственную или благотворительную поддержку или самостоятельно восстановил жилье.

Приоритет отдают пенсионерам старше 60 лет, людям с инвалидностью, тяжелобольным, одиноким матерям, многодетным семьям, родителям детей до трех лет и беременным. Помощь включает восстановление поврежденных крыш, дверей и окон в квартирах или частных домах.

Для участия нуждающимся украинцам нужно заполнить онлайн-форму. Координатор свяжется с заявителем и объяснит следующие шаги. Консультации можно получить по телефонам: 0672598040 и 0753558829.

Реализация этой гуманитарной помощи пенсионерам в Запорожье направлена ​​на создание безопасных условий проживания, улучшение быта и поддержание стабильности в общинах, где живут пострадавшие от войны люди.

Кроме того, в Запорожье переселенцы могут получить бесплатное жилье в рамках государственных программ. Инициатива направлена ​​на создание условий для проживания переселенцев в безопасных и обустроенных помещениях.

