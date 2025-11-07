Новий графік руху транспорту в Запоріжжі передбачає тимчасові обмеження через погодинні вимкнення.

У Запоріжжі запровадили новий графік руху транспорту через погодинні вимкнення електроенергії, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у підприємстві “Запоріжелектротранс”.

Під час дії графіків відключень електроенергії зупинятиметься робота окремих ліній електротранспорту у різних районах міста.

За схемою енергопостачання:

— у першій зоні відключень не курсуватимуть маршрути №3, 8, 11, 9, 17, які сполучають ділянки від Поляка до Запорізької та прямують далі по Металургів, Портовій і Незалежної України;

— друга зона охоплює лінії №3, 10, 12, 14, 15, 16, що рухаються від Поштової до Центрального бульвару. Тимчасово не працюватимуть також маршрути №3, 8, 14 між Фестивальною та Обласною бібліотекою;

— у третій черзі припинять курсування №8, 14 по Складській і Космічній, а також №12, 15 по Шевченка, Заньковецької та Моторобудівників;

— четверта черга охоплює лінію №16 на напрямку Павлокічкаська – Мирослава Симчича;

— у п’ятій зоні призупинять рух №3, 14, 16, а також №10, 12, 14, 15 у напрямках Діагональної, Заводської, Зайцева, Жаботинського, Патріотичної, Лукашевіча, Іванова, Магістральної, Карпенка-Карого та О. Поради. Зміниться й сполучення №3, 8, 11, 9, 17 у районі Миру – Фестивальної;

— шоста черга торкнеться маршрутів №3, 10, 12, 14, 15, 16 на відрізку Соборна – вокзал Запоріжжя-1. Також №3, 8, 14 не рухатимуться між Магара та школою №70.

На заключному етапі зміни зачеплять маршрут №14 у напрямку Чумаченка, Парамонова, Говорухи.

Отже, новий графік руху транспорту в Запоріжжі пов’язаний із вимкненнями електроенергії, тож містянам радять коригувати свої плани та уважно стежити за офіційними повідомленнями

