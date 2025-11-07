Міська влада підготувала спеціальну схему руху та новий графік руху транспорту в Запоріжжі.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі буде діяти під час відключень електропостачання, а проїзд трамваїв та тролейбусів взагалі буде прининено, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

На період припинення роботи електротранспорту перевезення пасажирів здійснюватимуть комунальні автобуси, які повністю або частково дублюватимуть основні маршрути трамваїв і тролейбусів. Такий захід дозволить уникнути транспортного колапсу та забезпечити стабільне сполучення між ключовими районами міста.

Міська влада підготувала спеціальну схему руху, згідно з якою пасажирів обслуговуватимуть наступні автобусні маршрути:

7 – курсуватиме за напрямком «вул. Базарна – Технічна» (Стратосферна).

17 – «Арматурний завод – 3-й Південний мікрорайон».

18 – «Бородинський мікрорайон – 4-й Південний мікрорайон» проходить паралельно тролейбусній лінії №3, а також частково збігається з маршрутами №8, №14, №17 та трамвайними лініями №3, №14, №16.

29 – «4-й Південний мікрорайон – Фінальна».

34 – курсуватиме між станцією «Фільтрова» та підприємством «Запоріжвогнетрив».

38 – забезпечить сполучення за напрямком «Будинок культури ЗАлК – Аптека (вул. Рубана) – Будинок культури ЗАлК».

39 – «Нікопольський поворот – Вокзал Запоріжжя–ІІ».

56 – «Комбінат “Запоріжсталь” – Центральна прохідна» подовжено до майдану Волі, маршрут пролягає поруч із трамвайними коліями №10, №12, №14, №15.

59 – «Чумаченка – Набережна» має спільні ділянки з тролейбусними лініями №3, №8, №14 і трамвайними лініями №3, №14, №16.

71 – «пл. Запорізька – торговельний центр “Епіцентр”» проходить паралельно тролейбусній лінії №8 і перетинається з маршрутами №3, №14, №17, а також трамвайними лініями №3, №14, №16.

72 – «Бородинський ринок – вул. Пархоменка»

86 – «Комбінат “Запоріжсталь” – Футбольна» проходить уздовж трамвайних колій №3 та №16.

94 – «вул. Богдана Завади – Сімферопольське шосе».

97 – «Будинок культури ЗАлК – 3-й Південний мікрорайон».

98 – «3-й Південний мікрорайон – Аеропорт» проходить поруч із тролейбусними лініями №3, №8, №14 і трамвайними лініями №3, №14, №16.

А3 – «вул. Піщана – просп. Металургів» має спільну ділянку з тролейбусною лінією №3.

А8 – «Завод “Запоріжкабель” – просп. Металургів» проходить паралельно тролейбусній лінії №8.

А1 – «Комбінат “Запоріжсталь” – вул. Сєдова» має спільні відрізки з тролейбусною лінією №17 і трамвайною лінією №3.

А2 – «Павло-Кічкас – вул. Сєдова» проходить поруч із №9 і трамвайною лінією №16.

Міська адміністрація наголошує, що під час дії обмежень пасажирам варто заздалегідь планувати свої поїздки.

