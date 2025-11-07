Городские власти подготовили специальную схему движения и новый график движения транспорта в Запорожье.

Новый график движения транспорта в Запорожье будет действовать при отключениях электроснабжения, а проезд трамваев и троллейбусов вообще будет унижен, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

На период прекращения работы электротранспорта перевозки пассажиров будут осуществлять коммунальные автобусы, полностью или частично дублировать основные маршруты трамваев и троллейбусов. Такая мера позволит избежать транспортного коллапса и обеспечить стабильное сообщение между ключевыми районами города.

Городские власти подготовили специальную схему движения, согласно которой пассажиров будут обслуживать следующие автобусные маршруты:

7 – будет курсировать по направлению «ул. Базарная – Техническая» (Стратосферная).

17 – «Арматурный завод – 3-й Южный микрорайон».

18 – «Бородинский микрорайон – 4-й Южный микрорайон» проходит параллельно троллейбусной линии №3, а также частично совпадает с маршрутами №8, №14, №17 и трамвайными линиями №3, №14, №16.

29 – «4-й Южный микрорайон – Финальная».

34 – будет курсировать между станцией «Фильтрова» и предприятием «Запорожогнеупор».

38 – обеспечит соединение по направлению «Дом культуры ЗАлК – Аптека (ул. Рубана) – Дом культуры ЗАлК».

39 – «Никопольский поворот – Вокзал Запорожье-II».

56 – «Комбинат «Запорожсталь» – Центральная проходная» продлен до площади Воли, маршрут пролегает рядом с трамвайными путями №10, №12, №14, №15.

59 – «Чумаченко – Набережная» имеет общие участки с троллейбусными линиями №3, №8, №14 и трамвайными линиями №3, №14, №16.

71 – «пл. Запорожская – торговый центр «Эпицентр» проходит параллельно троллейбусной линии №8 и пересекается с маршрутами №3, №14, №17, а также трамвайными линиями №3, №14, №16.

72 – «Бородинский рынок – ул. Пархоменко»

86 – «Комбинат «Запорожсталь» – Футбольная» проходит вдоль трамвайных путей №3 и №16.

94 – «ул. Богдана Завады – Симферопольское шоссе».

97 – «Дом культуры ЗАлК – 3-й Южный микрорайон».

98 – «3-й Южный микрорайон – Аэропорт» проходит рядом с троллейбусными линиями №3, №8, №14 и трамвайными линиями №3, №14, №16.

А3 – «ул. Песчаная – просп. Металлургов» имеет общий участок с троллейбусной линией №3.

А8 – «Завод "Запорожкабель" – просп. Металлургов» проходит параллельно троллейбусной линии №8.

А1 – «Комбинат "Запорожсталь" – ул. Седова» имеет общие отрезки с троллейбусной линией №17 и трамвайной линией №3.

А2 – «Павел-Кичкас – ул. Седова» проходит рядом с №9 и трамвайной линией №16.

Городская администрация отмечает, что во время действия ограничений пассажирам следует заранее планировать свои поездки.

