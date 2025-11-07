Новый график движения транспорта в Запорожье будет действовать при отключениях электроснабжения, а проезд трамваев и троллейбусов вообще будет унижен, пишет Politeka.net.
Рассказываем, что об этом известно.
На период прекращения работы электротранспорта перевозки пассажиров будут осуществлять коммунальные автобусы, полностью или частично дублировать основные маршруты трамваев и троллейбусов. Такая мера позволит избежать транспортного коллапса и обеспечить стабильное сообщение между ключевыми районами города.
Городские власти подготовили специальную схему движения, согласно которой пассажиров будут обслуживать следующие автобусные маршруты:
- 7 – будет курсировать по направлению «ул. Базарная – Техническая» (Стратосферная).
- 17 – «Арматурный завод – 3-й Южный микрорайон».
- 18 – «Бородинский микрорайон – 4-й Южный микрорайон» проходит параллельно троллейбусной линии №3, а также частично совпадает с маршрутами №8, №14, №17 и трамвайными линиями №3, №14, №16.
- 29 – «4-й Южный микрорайон – Финальная».
- 34 – будет курсировать между станцией «Фильтрова» и предприятием «Запорожогнеупор».
- 38 – обеспечит соединение по направлению «Дом культуры ЗАлК – Аптека (ул. Рубана) – Дом культуры ЗАлК».
- 39 – «Никопольский поворот – Вокзал Запорожье-II».
- 56 – «Комбинат «Запорожсталь» – Центральная проходная» продлен до площади Воли, маршрут пролегает рядом с трамвайными путями №10, №12, №14, №15.
- 59 – «Чумаченко – Набережная» имеет общие участки с троллейбусными линиями №3, №8, №14 и трамвайными линиями №3, №14, №16.
- 71 – «пл. Запорожская – торговый центр «Эпицентр» проходит параллельно троллейбусной линии №8 и пересекается с маршрутами №3, №14, №17, а также трамвайными линиями №3, №14, №16.
- 72 – «Бородинский рынок – ул. Пархоменко»
- 86 – «Комбинат «Запорожсталь» – Футбольная» проходит вдоль трамвайных путей №3 и №16.
- 94 – «ул. Богдана Завады – Симферопольское шоссе».
- 97 – «Дом культуры ЗАлК – 3-й Южный микрорайон».
- 98 – «3-й Южный микрорайон – Аэропорт» проходит рядом с троллейбусными линиями №3, №8, №14 и трамвайными линиями №3, №14, №16.
- А3 – «ул. Песчаная – просп. Металлургов» имеет общий участок с троллейбусной линией №3.
- А8 – «Завод "Запорожкабель" – просп. Металлургов» проходит параллельно троллейбусной линии №8.
- А1 – «Комбинат "Запорожсталь" – ул. Седова» имеет общие отрезки с троллейбусной линией №17 и трамвайной линией №3.
- А2 – «Павел-Кичкас – ул. Седова» проходит рядом с №9 и трамвайной линией №16.
Городская администрация отмечает, что во время действия ограничений пассажирам следует заранее планировать свои поездки.
