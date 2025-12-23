Робота для пенсіонерів у Харкові пропонує різноманітні вакансії з гідною оплатою та комфортними умовами, повідомляє Politeka.

У Харкові внутрішньо переселені особи та люди пенсійного віку можуть знайти актуальні вакансії. Серед пропозицій — посада технолога виробництва у друкарні, де компанія позиціонує себе як український бренд канцелярії, що робить акцент на якість та професіоналізм.

Роботодавець шукає відповідального спеціаліста та гарантує офіційне працевлаштування, стабільний графік і зарплату від 22 000 до 27 500 грн, що включає оклад та відсоток за виконання плану. Для працівників передбачене оплачуване навчання, наставництво і можливість кар’єрного зростання у стабільному підприємстві.

Ще одна пропозиція — вакансія оператора котельні у мережі «Аптека 911». Основні завдання включають контроль роботи опалювального обладнання та дотримання правил безпеки. Заробітна плата становить 10 500–11 000 грн, з офіційним оформленням та графіком 1/3.

Додатково пропонуються посади завідуючого господарством у компанії «Нова пошта». Працівник отримує офіційну зарплату 20 000 грн із компенсацією витрат на паливо, своєчасні виплати двічі на місяць, оплачувані лікарняні та 26 календарних днів щорічної відпустки. До обов’язків входить організація та виконання дрібного ремонту, пов’язаного з електроприладами та сантехнічними системами.

Крім того, працівникам надають медичне страхування та страхування життя. Такі пропозиції дозволяють людям пенсійного віку залишатися активними, заробляти та підтримувати стабільний рівень життя.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні сфери, від виробництва до технічного обслуговування, що дає можливість обрати вакансію за власними навичками та потребами.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала,Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: яку конкретно підтримку надають

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Харківській області: що стало коштувати більше цього разу

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Харкові: де можна заробляти 20 тисяч і які навички потрібні