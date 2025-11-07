В Запорожье ввели новый график движения транспорта из-за почасовых отключений электроэнергии, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в предприятии " Запорожэлектротранс ".

В ходе графиков отключений электроэнергии будет останавливаться работа отдельных линий электротранспорта в разных районах города.

По схеме энергоснабжения:

— в первой зоне отключений не будут курсировать маршруты №3, 8, 11, 9, 17, которые соединяют участки от Поляка до Запорожской и следуют дальше по Металлургам, Портовой и Независимой Украине;

— вторая зона охватывает линии №3, 10, 12, 14, 15, 16, двигающиеся от Почтовой к Центральному бульвару. Временно не будут также работать маршруты №3, 8, 14 между Фестивальной и Областной библиотекой;

— в третьей очереди прекратят курсирование №8, 14 по Складской и Космической, а также №12, 15 по Шевченко, Заньковецкой и Моторостроителям;

— четвертая очередь охватывает линию №16 в направлении Павлокичкаска – Мирослава Симчича;

— в пятой зоне приостановят движение №3, 14, 16, а также №10, 12, 14, 15 в направлениях Диагональной, Заводской, Зайцева, Жаботинского, Патриотической, Лукашевича, Иванова, Магистральной, Карпенко-Карого и А. Совета. Изменится и сообщение №3, 8, 11, 9, 17 в районе Мира – Фестивальной;

— шестая очередь коснется маршрутов №3, 10, 12, 14, 15, 16 на отрезке Соборна – вокзал Запорожья-1. Также №3, 8, 14 не будут двигаться между Магарой и школой №70.

На заключительном этапе смены коснутся маршрута №14 в направлении Чумаченко, Парамонова, Говорухи.

Итак, новый график движения транспорта в Запорожье связан с отключениями электроэнергии, поэтому горожанам советуют корректировать свои планы и внимательно следить за официальными сообщениями.

