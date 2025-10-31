Прогноз погоди на листопад у Запоріжжі передбачає теплий початок місяця з помірним підвищенням температури та поступове похолодання у другій половині місяця.

Прогноз погоди на листопад у Запоріжжі свідчить про неоднорідний характер температурних умов протягом місяця, повідомляє Politeka.

За даними Укргідрометцентру, в цілому листопад очікується теплішим за кліматичну норму, однак він розділиться на два відмінні періоди.

Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зазначила, що по більшій частині України середня температура буде на 1–2 градуси вищою за звичні показники. Для Запорізької області, яка розташована на лівобережжі та сході, потепління буде не таким помітним.

У першій половині місяця повітря прогріється до теплих показників, схожих на теперішні. Особливо це стосується першої декади листопада, коли на півдні регіону очікується до +14…+17°С. Такі температури збережуться на початку місяця, приносячи відносне потепління перед початком холоднішого періоду.

У другій половині листопада синоптики прогнозують зниження температури. Найбільше це відчують мешканці східних і лівобережних територій, куди входить Запоріжжя. Середньодобові показники можуть опуститися нижче кліматичної норми, що створить відчутне похолодання порівняно з початком місяця.

Що стосується опадів, їхня кількість у листопаді, як очікується, буде близькою до звичної норми. Водночас деякі розрахунки вказують на можливий незначний дефіцит опадів. Мешканцям міста варто звертати увагу на щоденні оновлення прогнозів, особливо ближче до другої половини місяця, коли зміниться температурний режим і посилиться прохолода.

Отже, прогноз погоди на листопад у Запоріжжі передбачає теплий початок місяця з помірним підвищенням температури та поступове похолодання у другій половині місяця. Очікуване похолодання поєднуватиметься із близькими до норми опадами, що формує досить типовий листопадовий сценарій для південно-східного регіону України.

