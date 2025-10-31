Прогноз погоды на ноябрь в Запорожской области предполагает теплое начало месяца с умеренным повышением температуры и постепенное похолодание во второй половине месяца.

Прогноз погоды на ноябрь в Запорожье показывает неоднородный характер температурных условий в течение месяца, сообщает Politeka.

По данным Укргидрометцентра, в целом ноябрь ожидается теплее климатической нормы, однако он разделится на два отличных периода.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Наталья Голеня отметила, что по большей части Украины средняя температура будет на 1–2 градуса выше привычных показателей. Для Запорожской области, расположенной на левобережье и востоке, потепление будет не столь заметным.

В первой половине месяца воздух прогреется до теплых показателей, похожих на нынешние. Особенно это касается первой декады ноября, когда на юге региона ожидается до +14…+17°С. Такие температуры сохранятся в начале месяца, принося относительное потепление перед началом более холодного периода.

Во второй половине ноября синоптики прогнозируют понижение температуры. Больше всего это ощутят жители восточных и левобережных территорий, куда входит Запорожье. Среднесуточные показатели могут опуститься ниже климатической нормы, что создаст ощутимое похолодание по сравнению с началом месяца.

Что касается осадков, их количество в ноябре, как ожидается, будет близко к привычной норме. В то же время, некоторые расчеты указывают на возможный незначительный дефицит осадков. Жителям города следует обращать внимание на ежедневные обновления прогнозов, особенно ближе ко второй половине месяца, когда изменится температурный режим и усилится прохлада.

Итак, прогноз погоды на ноябрь в Запорожье предполагает теплое начало месяца с умеренным повышением температуры и постепенное охлаждение во второй половине месяца. Ожидаемое похолодание будет сочетаться с близкими к норме осадками, что формирует типичный ноябрьский сценарий для юго-восточного региона Украины.

