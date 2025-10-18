Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі планується з урахуванням технічної готовності міста та прогнозів погоди.

Запоріжжя вже готове до початку опалювального сезону 2025 року повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Іван Федоров, керівник Запорізької обласної військової адміністрації.

За його словами, місто завершило підготовку всіх котелень, теплових мереж та комунальних служб. Було проведено гідравлічні випробування, підготовлено обладнання, а також триває додаткове укріплення об’єктів критичної інфраструктури.

Федоров зазначив, що запуск опалення відбудеться не раніше кінця жовтня – початку листопада. Теплопостачання розпочнуть, коли середньодобова температура протягом трьох діб стабільно опуститься нижче +8°C. «Комунальні служби готові включити опалення в будь-який момент, але рішення прийматиметься тільки після встановлення холодної погоди, щоб не витрачати енергоресурси завчасно», – пояснив очільник ЗОВА.

Прогнози показують, що до початку наступного місяця середньодобова температура залишатиметься вище +8°C. Зокрема, 13–19 жовтня денна температура очікується +10…+13°C, нічна +1…+7°C. 20–26 жовтня – денна +14…+15°C, нічна +7…+9°C. 27 жовтня – 2 листопада прогнозує денну +12…+15°C, нічну +6…+8°C. Перші дні листопада (4–7 числа) денна +9…+11°C, нічна +4…+6°C, що дозволить середньодобовій температурі знизитися до +7°C.

Отже, за попередніми оцінками, тепло в будинках запоріжців може з’явитися після 5–7 листопада, коли погодні умови відповідатимуть нормам. Жителям варто зауважити, що початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі планується з урахуванням технічної готовності міста та прогнозів погоди.

