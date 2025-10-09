Підвищення тарифів на тепло у Львівській області дозволяє збалансувати фактичне споживання та забезпечити покриття постійних витрат підприємства.

Підвищення тарифів на тепло у Львівській області у Дрогобичі набуло чинності з 1 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради ухвалив відповідне рішення під номером 269 16 вересня 2025 року, і воно діятиме до 30 вересня 2026 року.

Для жителів міста тариф залишився незмінним порівняно з рівнем станом на 24 лютого 2022 року, що дозволяє отримувати послугу без додаткового фінансового тиску. Водночас інші категорії споживачів — бюджетні установи, організації, релігійні структури та інші — переходять на двоставкову економічно обґрунтовану систему оплати.

Двоставкова схема включає дві основні частини. Перша — умовно-змінна, що сплачується тільки в опалювальний період і визначається за фактичним обсягом використаної теплової енергії в Гкал. Вона покриває витрати на паливо та електроенергію та стимулює економне споживання як мешканців, так і підприємства. Друга — умовно-постійна, розподіляється рівномірно протягом року незалежно від наявності опалення.

Ця складова розраховується за одиницю приєднаного теплового навантаження і покриває постійні витрати: розподіл газу, електроенергію для циркуляції теплоносія, водопостачання та водовідведення, ремонт котелень і мереж, зарплату персоналу, податки та амортизацію обладнання.

Отже, підвищення тарифів на тепло у Львівській області дозволяє збалансувати фактичне споживання та забезпечити покриття постійних витрат підприємства. Нова система гарантує стабільне функціонування мереж, безперебійне теплопостачання та прозорі умови для населення, яке продовжить користуватися послугою без несподіваних фінансових навантажень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області: перелік програм і кому нададуть прихисток в першу чергу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області: хто може отримати виплати на харчування, названо три категорії.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області: скільки коштів додадуть, названо розмір виплат.