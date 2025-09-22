Для внутрішньо переміщених осіб держава пропонує кілька варіантів безкоштовного житла для ВПО у Львівській області.

Закон України про житловий фонд соціального призначення визначає порядок та механізм надання соціального житла різним категоріям громадян.

Водночас варто розуміти, що отримання безкоштовного житла для ВПО у Львівській області зазвичай є довготривалим: він потребує збору значної кількості документів, а також очікування у черзі на отримання будинку.

У 2025 році основний акцент держави спрямовано на підтримку таких груп населення:

військовослужбовці;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

люди з інвалідністю;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

родини загиблих військових;

громадяни, які втратили нерухомість через війну.

Для внутрішньо переміщених осіб держава пропонує кілька варіантів безкоштовного житла для ВПО у Львівській області: це можуть бути нові квартири у тилових регіонах, придбані за рахунок міжнародної фінансової підтримки, або службове житло, що надається на тимчасовій основі. При цьому пріоритет надається родинам із дітьми, людям похилого віку та громадянам з інвалідністю.

Для військовослужбовців зазвичай передбачене житло у новобудовах або відновлені квартири, фінансування яких здійснюється за державний бюджет чи кошти донорів.

Державні програми забезпечення житлом

єВідновлення

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб та громадян, чиї будинки були зруйновані внаслідок війни. Вона передбачає компенсацію у вигляді сертифікатів на придбання нового житла або коштів для будівництва.

єОселя

Ця програма розроблена для військових, медиків, педагогів та науковців. Для них передбачена іпотека зі ставкою 3 відсотки річних. Для решти категорій громадян умови трохи інші – ставка становить 7 відсотків.

Максимальна площа житла, яку можна отримати за такими програмами, становить 52,5 квадратного метра на одну особу плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї.

