Определенные категории граждан могут получить бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области или компенсацию за него в результате содействия нескольких государственных программ, пишет Politeka.net.
Закон Украины о жилищном фонде социального назначения определяет порядок и механизм предоставления социального жилья разным категориям граждан.
В то же время следует понимать, что получение бесплатного жилья для ВПЛ во Львовской области обычно долговременно: он требует сбора значительного количества документов, а также ожидания в очереди на получение дома.
В 2025 году основной упор государства направлен на поддержку таких групп населения:
- военнослужащие;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- люди с инвалидностью;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- семьи погибших военных;
- граждане, потерявшие недвижимость из-за войны.
Для внутренне перемещенных лиц государство предлагает несколько вариантов бесплатного жилья для ВПЛ во Львовской области: это могут быть новые квартиры в тыловых регионах, приобретенные за счет международной финансовой поддержки, или служебное жилье, предоставляемое на временной основе. При этом приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым людям и гражданам с инвалидностью.
Для военнослужащих обычно предусмотрено жилье в новостройках или восстановленные квартиры, финансирование которых осуществляется за государственный бюджет или средства доноров.
Государственные программы обеспечения жильем
єВідновлення
Программа ориентирована на внутренне перемещенные лица и граждан, чьи дома были разрушены в результате войны. Она предусматривает компенсацию в виде сертификатов на приобретение нового жилья или средств на строительство.
єОселя
Эта программа разработана для военных, медиков, педагогов и ученых. Для них предусмотрена ипотека со ставкой 3 процента годовых. Для остальных категорий граждан условия несколько иные – ставка составляет 7 процентов.
Максимальная площадь жилья, которую можно получить по таким программам, составляет 52,5 квадратного метра на человека плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи.
