Определенные категории граждан могут получить бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области или компенсацию за него в результате содействия нескольких государственных программ, пишет Politeka.net.

Закон Украины о жилищном фонде социального назначения определяет порядок и механизм предоставления социального жилья разным категориям граждан.

В то же время следует понимать, что получение бесплатного жилья для ВПЛ во Львовской области обычно долговременно: он требует сбора значительного количества документов, а также ожидания в очереди на получение дома.

В 2025 году основной упор государства направлен на поддержку таких групп населения:

  • военнослужащие;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • люди с инвалидностью;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • семьи погибших военных;
  • граждане, потерявшие недвижимость из-за войны.

Для внутренне перемещенных лиц государство предлагает несколько вариантов бесплатного жилья для ВПЛ во Львовской области: это могут быть новые квартиры в тыловых регионах, приобретенные за счет международной финансовой поддержки, или служебное жилье, предоставляемое на временной основе. При этом приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым людям и гражданам с инвалидностью.

аренда квартир во Львове

Для военнослужащих обычно предусмотрено жилье в новостройках или восстановленные квартиры, финансирование которых осуществляется за государственный бюджет или средства доноров.

Государственные программы обеспечения жильем

єВідновлення

Программа ориентирована на внутренне перемещенные лица и граждан, чьи дома были разрушены в результате войны. Она предусматривает компенсацию в виде сертификатов на приобретение нового жилья или средств на строительство.

єОселя

Эта программа разработана для военных, медиков, педагогов и ученых. Для них предусмотрена ипотека со ставкой 3 процента годовых. Для остальных категорий граждан условия несколько иные – ставка составляет 7 процентов.

Максимальная площадь жилья, которую можно получить по таким программам, составляет 52,5 квадратного метра на человека плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

Источник: 24 канал.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области: перечень программ и кому предоставят убежище в первую очередь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области: кто может получить выплаты на питание, названы три категории.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области: сколько средств добавят, назван размер выплат.