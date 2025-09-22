Для внутренне перемещенных лиц государство предлагает несколько вариантов бесплатного жилья для ВПЛ во Львовской области.

Определенные категории граждан могут получить бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области или компенсацию за него в результате содействия нескольких государственных программ, пишет Politeka.net.

Закон Украины о жилищном фонде социального назначения определяет порядок и механизм предоставления социального жилья разным категориям граждан.

В то же время следует понимать, что получение бесплатного жилья для ВПЛ во Львовской области обычно долговременно: он требует сбора значительного количества документов, а также ожидания в очереди на получение дома.

В 2025 году основной упор государства направлен на поддержку таких групп населения:

военнослужащие;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

люди с инвалидностью;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

семьи погибших военных;

граждане, потерявшие недвижимость из-за войны.

Для внутренне перемещенных лиц государство предлагает несколько вариантов бесплатного жилья для ВПЛ во Львовской области: это могут быть новые квартиры в тыловых регионах, приобретенные за счет международной финансовой поддержки, или служебное жилье, предоставляемое на временной основе. При этом приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым людям и гражданам с инвалидностью.

Для военнослужащих обычно предусмотрено жилье в новостройках или восстановленные квартиры, финансирование которых осуществляется за государственный бюджет или средства доноров.

Государственные программы обеспечения жильем

єВідновлення

Программа ориентирована на внутренне перемещенные лица и граждан, чьи дома были разрушены в результате войны. Она предусматривает компенсацию в виде сертификатов на приобретение нового жилья или средств на строительство.

єОселя

Эта программа разработана для военных, медиков, педагогов и ученых. Для них предусмотрена ипотека со ставкой 3 процента годовых. Для остальных категорий граждан условия несколько иные – ставка составляет 7 процентов.

Максимальная площадь жилья, которую можно получить по таким программам, составляет 52,5 квадратного метра на человека плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

Источник: 24 канал.

