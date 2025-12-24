Фахівці прогнозують, що подорожчання продуктів у Запоріжжі може продовжитись і в січні 2026 року.

У Запоріжжі фіксують подорожчання продуктів, що відчули місцеві жителі протягом останнього місяця, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Основний ріст цін зачепив крупи, молочні вироби та овочі, які користуються попитом у щоденному раціоні.

Пшоно сьогодні продають у середньому по 32,87 грн за кілограм. У мережах Auchan, Megamarket та Metro ціни варіюються від 32,20 до 33,90. У листопаді середня вартість складала 29,79, отже за місяць вона піднялася на 2,47.

Молочні продукти також дорожчають. Сир кисломолочний «Простонаше» 9% (300 г) коштує в середньому 99,70 грн. Найдешевший варіант у Novus — 95,99, а найдорожчий у Megamarket — 105,40. У порівнянні з минулим місяцем середня ціна зросла на 7,30.

Овочі демонструють найпомітніший стрибок вартості. Перець болгарський жовтий зараз продають у середньому по 243,25 грн за кілограм. Розцінки коливаються від 189 гривень у Novus до 324 гривні у Megamarket. У листопаді середнє значення було 193,50 грн, тож за місяць зростання склало 43,95.

Аналітики зазначають, що підвищення розцінок зумовлене кількома факторами: зростанням витрат на транспортування та логістику, сезонними коливаннями врожаю, збільшенням тарифів на електроенергію та іншими матеріально-технічними витратами.

Для споживачів це означає потребу більш ретельно планувати закупівлі. Продукти першої необхідності стають дорожчими, тому важливо порівнювати пропозиції різних магазинів та скористатися акційними знижками.

Фахівці прогнозують, що подорожчання продуктів у Запоріжжі може продовжитись і в січні 2026 року, адже витрати на виробництво та перевезення залишаються високими, а попит на сезонні товари зростає.

