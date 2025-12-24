Специалисты прогнозируют, что подорожание продуктов в Запорожье может продлиться и в январе 2026 года.

В Запорожье фиксируют подорожание продуктов, почувствованных местными жителями в течение последнего месяца, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Основной рост цен задел крупы, молочные изделия и овощи, которые пользуются спросом в ежедневном рационе.

Пшено сегодня продают в среднем по 32,87 грн за килограмм. В сетях Auchan, Megamarket и Metro цены варьируются от 32,20 до 33,90. В ноябре средняя стоимость составляла 29,79, так что за месяц она поднялась на 2,47.

Молочные продукты тоже дорожают. Сыр кисломолочный «Простонаше» 9% (300 г) стоит в среднем 99,70 грн. Самый дешевый вариант у Novus – 95,99, а самый дорогой у Megamarket – 105,40. По сравнению с прошлым месяцем средняя цена выросла на 7,30.

Овощи демонстрируют самый заметный скачок стоимости. Перец болгарский желтый сейчас продается в среднем по 243,25 грн за килограмм. Расценки колеблются от 189 гривен у Novus до 324 гривен в Megamarket. В ноябре среднее значение было 193,50 грн, так что за месяц рост составил 43,95.

Аналитики отмечают, что повышение расценок обусловлено несколькими факторами: ростом затрат на транспортировку и логистику, сезонными колебаниями урожая, увеличением тарифов на электроэнергию и другими материально-техническими затратами.

Для потребителей это означает потребность более тщательно планировать закупки. Продукты первой необходимости становятся более дорогими, поэтому важно сравнивать предложения разных магазинов и воспользоваться акционными скидками.

Специалисты прогнозируют, что подорожание продуктов в Запорожье может продолжиться и в январе 2026 года, ведь затраты на производство и перевозку остаются высокими, а спрос на сезонные товары растет.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кто имеет возможность зарабатывать от 20 тысяч.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Запорожье: как он давит на украинцев.