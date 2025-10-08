Подорожчання проїзду у Львівській області у Дрогобичі торкнеться пасажирів, які оплачують поїздку готівкою, передає Politeka.

Про це повідомили у міській раді.

Вартість поїздки тепер становитиме 18 гривень при безготівковій оплаті та 20 гривень для пасажирів, які розраховуються готівкою. Водночас власники «Карти мешканця Дрогобицької ТГ» продовжать сплачувати старий тариф — 15 гривень за поїздку.

У міськраді зазначають, що зміни мають стимулювати перехід на безготівкову систему. Це дозволяє точно відстежувати пасажиропотік, контролювати кількість пільгових перевезень і підвищує ефективність роботи транспорту. Також міський виконком оновив перелік категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд.

Зокрема, пільги залишаються для учасників бойових дій, ветеранів, людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю, батьків загиблих військовослужбовців, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, дітей із багатодітних сімей, родин полонених та зниклих безвісти. Крім цього, пенсіонери за віком, особи з інвалідністю ІІІ групи старші 60 років та опікуни дітей-сиріт можуть користуватися двадцятьма безкоштовними поїздками на місяць за умови пред’явлення «Карти мешканця Дрогобицької ТГ».

Рішення про підвищення тарифів, за словами чиновників, ухвалене з метою оптимізації роботи громадського транспорту та переходу на більш прозору систему оплати. Водночас безготівковий варіант оплати дозволяє місту краще планувати перевезення і уникати перевантажень. Для пасажирів, які звикли до готівкового розрахунку, нові умови означають додаткові витрати, а власники «Карти мешканця» залишаються у вигіднішому положенні.

Отже, подорожчання проїзду у Львівській області торкнеться певної категорії пасажирів, водночас система стимулює використання електронного розрахунку та підтримує соціально захищені групи населення, зберігаючи для них пільги та контрольовану кількість безкоштовних поїздок щомісяця.

