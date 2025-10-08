Подорожание проезда во Львовской области коснется определенной категории пассажиров, в то же время система стимулирует использование электронного расчета и поддерживает социально защищенные группы населения.

Подорожание проезда во Львовской области в Дрогобыче коснется пассажиров, оплачивающих поездку наличными, передает Politeka.

Об этом сообщили в городском совете.

Стоимость поездки теперь составит 18 гривен при безналичной оплате и 20 гривен для пассажиров, рассчитываемых наличными. В то же время, владельцы «Карты жителя Дрогобычской ТГ» продолжат платить старый тариф — 15 гривен за поездку.

В горсовете отмечают, что изменения должны стимулировать переход на безналичную систему. Это позволяет точно отслеживать пассажиропоток, контролировать количество льготных перевозок и повышает эффективность работы транспорта. Также городской исполком обновил список категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд.

В частности, льготы остаются для участников боевых действий, ветеранов, людей с инвалидностью, детей с инвалидностью, родителей погибших военнослужащих, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, детей из многодетных семей, семей пленных и пропавших без вести. Кроме этого, пенсионеры по возрасту, лица с инвалидностью ІІІ группы старше 60 лет и опекуны детей-сирот могут пользоваться двадцатью бесплатными поездками в месяц при предъявлении «Карты жителя Дрогобычской ТГ».

Решение о повышении тарифов, по словам чиновников, принято в целях оптимизации работы общественного транспорта и перехода на более прозрачную систему оплаты. В то же время безналичный вариант оплаты позволяет городу лучше планировать перевозку и избегать перегрузок. Для привыкших к наличному расчету пассажиров новые условия означают дополнительные расходы, а владельцы «Карты жильца» остаются в более выгодном положении.

Следовательно, подорожание проезда во Львовской области коснется определенной категории пассажиров, в то же время система стимулирует использование электронного расчета и поддерживает социально защищенные группы населения, сохраняя для них льготы и контролируемое количество бесплатных поездок ежемесячно.

