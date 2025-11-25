Графік відключення світла в Запорізькій області на 26 листопада оприлюднили завчасно, щоб мешканці могли врахувати можливі незручності.

Графік відключення світла в Запорізькій області на 26 листопада оприлюднили через проведення денних робіт на обладнанні в трьох селах регіону, повідомляє Politeka.

Таку інформаціють надають в Запоріжжяобленерго.

З 09:00 до 17:00 тимчасове знеструмлення запланували у Володимирівському. Під відключення потраплять будинки на вулицях 8 Березня (4, 5, 7, 9, 6, 8, 10), Бегенова (1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20), Кошевого (6, 8, 10, 3, 5, 7, 9), Молодіжній (1–8, 14а, 15), Першотравневій (2–15), Стадіонній (10, 10а, 11–13), Шикунова (1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11; 2, 4, 6, 8, 10, 12) та Шкільній (14, 7, 8). Тут бригади займатимуться ремонтом елементів мережі.

У Придніпровському в той самий період без живлення залишаться окремі будинки на Набережній: 43, 44а, 44, 52, 53, 40а, 27, 30, 32, 33, 37, 35, 40. Заплановано заміну технічних компонентів.

У Розумівці перелік більш розширений. Знеструмлення охопить вулицю Голяткіна (16а, 17а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 32, 36, 15, 12, 14, 23), Шевченка (20, 22, 22а, 15–39, 56, 54, 52, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 34а, 32, 30а, 30) та Шкільну (20–26). Тут також триватимуть роботи, необхідні для оновлення інфраструктури.

Фахівці підкреслюють, що втручання виконують для підвищення надійності та зменшення аварійних ситуацій. Графік відключення світла в Запорізькій області на 26 листопада оприлюднили завчасно, щоб мешканці могли врахувати можливі незручності.

Після завершення робіт живлення мають подати у встановлений час, а у разі змін інформацію оновлять оперативно.

