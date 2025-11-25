Робота для пенсіонерів у Львові залишала можливість отримати стабільний дохід і соціальну взаємодію.

Робота для пенсіонерів у Львові пропонує вакансії в торгівлі, гастрономії та готельно-ресторанній сфері, інформує Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії можна знайти на сайті work.ua.

У списку доступних позицій є пропозиції з різними умовами оплати, графіками та системою мотивацій. Мережа Vodafone Retail Україна шукала продавця-консультанта: ставка 20 000–45 000 гривень плюс відсотки від продажів. Основні обов’язки — консультування покупців щодо смартфонів, аксесуарів і продуктів компанії, робота з касою, участь у прийманні товарів, інвентаризація та мерчендайзинг. Фірма гарантувала офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні й відпустки, медстрахування, наставництво та можливості розвитку.

Окремі вакансії стосувалися харчового напрямку: у мережі «Сільпо» відкривалися місця для пекарів з оплатою 32 600–46 300 гривень, де кандидати працювали з дріжджовим, бісквітним і листковим тістом, виготовляли хліб, булки, пироги та круасани. У закладі Smaki-maki кухар-сушист отримував 39 000–42 000 гривень та готував суші і боули; компанія забезпечувала стажування, бонуси, харчування і трансфер. Гнучкі графіки (2/2, 3/3, 3/2) давали змогу поєднати роботу з іншими справами.

Кухар-сушист у Smaki-maki отримує оплату 39 000–42 000 гривень та займається приготуванням страв японської кухні — суші, боулів та інших позицій меню. Працівникам пропонують оплачуване стажування, бонуси за якість і швидкість, своєчасні виплати, безкоштовне харчування, знижки на страви, трансфер додому та перспективу підвищення до су-шефа. Графік 2/2, 3/3 чи 3/2 забезпечує зручний темп роботи й можливість поєднання з особистими справами.

Робота для пенсіонерів у Львові залишала можливість отримати стабільний дохід і соціальну взаємодію. Кандидати мали шанс опанувати нові вміння під керівництвом досвідчених колег.

