Робота для пенсіонерів у Львові включає сфери обслуговування, логістику та транспорт.

Робота для пенсіонерів у Львові представлена різними пропозиціями, які дозволяють залишатися соціально активними та водночас отримувати стабільний заробіток, пише Politeka.

Онлайн-ресурс work.ua пропонує вакансії для кандидатів із досвідом і без нього, тому кожен може знайти відповідний варіант.

У великих торговельних мережах відкриті позиції вантажників. У «Сільпо» обіцяють оплату від 25 200 до 35 800 гривень, залежно від зміни. Серед переваг – офіційне оформлення, корпоративні бонуси, безкоштовне таксі після зміни та знижки на товари. Працівники відповідають за прийом, сортування й розвантаження продукції, а також за підтримку чистоти на складі. Ця вакансія орієнтована на студентів, людей з інвалідністю та громадян старшого віку.

Ще одна можливість – робота у кафе «Язиката Теща» на проспекті Свободи. Заклад потребує працівницю для миття посуду. Графік – три через три, з 08:00 до 20:00. Серед обов’язків – підтримання чистоти на кухні та в залі, миття інвентарю й посуду. Зарплата становить 12 000 гривень, а також передбачені бонуси та харчування.

Компанія Rom LTD шукає водіїв категорій С або С1 для перевезення металочерепиці й профнастилу автомобілями МАЗ чи МАН із причепами по території Західної України. Кандидат повинен мати мінімум рік досвіду. Оплата праці коливається від 30 000 до 36 000 гривень із можливістю отримання премій.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові включає сфери обслуговування, логістику та транспорт. Такі варіанти дозволяють залишатися активними, підтримувати дохід і користуватися соціальними гарантіями навіть після виходу на пенсію.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області: хто може отримати їжу у липні, перелік критеріїв.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: українцям повідомили про нестачу важливого товару.