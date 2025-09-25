Работа для пенсионеров во Львове включает в себя сферы обслуживания, логистику и транспорт.

Работа для пенсионеров во Львове представлена ​​разными предложениями, позволяющими оставаться социально активными и одновременно получать стабильный заработок, пишет Politeka.

Онлайн-ресурс work.ua предлагает вакансии для кандидатов с опытом и без него, поэтому каждый может найти подходящий вариант.

В крупных торговых сетях открыты позиции грузчиков . В Сильпо обещают оплату от 25 200 до 35 800 гривен, в зависимости от изменения. Среди преимуществ – официальное оформление, корпоративные бонусы, бесплатное такси после смены и скидки на товары. Работники отвечают за прием, сортировку и разгрузку продукции, а также за поддержание чистоты на складе. Эта вакансия ориентирована на студентов, людей с инвалидностью и граждан постарше.

Еще одна возможность – работа в кафе «Языката Теща» на проспекте Свободы. Заведение требует работницу для мытья посуды. График – три через три, с 08:00 до 20:00. Среди обязанностей – поддержание чистоты на кухне и в зале, мытье инвентаря и посуды. Зарплата составляет 12 000 гривен, а также предусмотрены бонусы и питание.

Компания Rom LTD ищет водителей категорий С или С1 для перевозки металлочерепицы и профнастила автомобилями МАЗ или МАН с прицепами на территории Западной Украины. Кандидат должен иметь минимум год опыта. Оплата труда колеблется от 30000 до 36000 гривен с возможностью получения премий.

Итак, работа для пенсионеров во Львове включает в себя сферы обслуживания, логистику и транспорт. Такие варианты разрешают оставаться активными, поддерживать доход и воспользоваться социальными гарантиями даже после выхода на пенсию.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: украинцам сообщили о нехватке важного товара.