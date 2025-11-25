Работа для пенсионеров во Львове оставляла возможность получить стабильный доход и социальное взаимодействие.

Работа для пенсионеров во Львове предлагает вакансии в торговле, гастрономии и гостинично-ресторанной сфере, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях можно найти на сайте work.ua.

В списке доступных позиций есть предложения с разными условиями оплаты, графиками и системой мотиваций. Сеть Vodafone Retail Украина искала продавца-консультанта : ставка 20 000–45 000 гривен плюс проценты от продаж. Основные обязанности — консультирование покупателей по смартфонам, аксессуарам и продуктам компании, работа с кассой, участие в приеме товаров, инвентаризация и мерчендайзинг. Фирма гарантировала официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные и отпуска, медстрахование, наставничество и возможности развития.

Отдельные вакансии касались пищевого направления: в сети «Сильпо» открывались места для пекарей с оплатой 32 600–46 300 гривен, где кандидаты работали с дрожжевым, бисквитным и листовым тестом, изготовляли хлеб, булки, пироги и круассаны. В заведении Smaki-maki повар-сушист получал 39 000-42 000 гривен и готовил суши и боулы; компания обеспечивала стажировку, бонусы, питание и трансфер. Гибкие графики (2/2, 3/3, 3/2) позволяли совместить работу с другими делами.

Повар-сушист Smaki-maki получает оплату 39 000–42 000 гривен и занимается приготовлением блюд японской кухни — суши, боулов и других позиций меню. Работникам предлагают оплачиваемую стажировку, бонусы за качество и скорость, своевременные выплаты, бесплатное питание, скидки на блюда, трансфер на дом и перспективу повышения до су-шефа. График 2/2, 3/3 или 3/2 обеспечивает удобный темп и возможность сочетания с личными делами.

Работа для пенсионеров во Львове оставляла возможность получить стабильный доход и социальное взаимодействие. Кандидаты имели шанс овладеть новыми умениями под руководством опытных коллег.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ во Львове: кто может рассчитывать на убежище.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие нововведения появились.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров во Львове: украинцам предлагают зарплату от 30 тысяч.