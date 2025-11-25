Графік відключення світла в Кіровоградській області на 26 листопада включає як планові ремонти, так і тимчасове припинення подачі для боржників.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на 26 листопада оприлюднили для мешканців кількох населених пунктів, повідомляють енергетичні компанії, передає Politeka.

Інформацію про це надає Кіровоградобленерго.

Планові та боргові відключення заплановані з 09:00 до 17:00, тож жителям радять заздалегідь підготуватися.

У Бобринці вимкнення електроенергії стосується вулиць Базарна, Лесі Українки провулок, Рущанська, Соборна, Мельниченка, Соколівська, Шевченка, Щаслива, Народна, Театральна, Вознесенська, Медова, Річний провулок, Чкалова, Паркова, Травнева, Учасників АТО та Патріотична. Кожен будинок має бути поінформований про відключення за борги, а роботи виконуються для стабілізації та обслуговування електромереж.

У Березівці планові ремонти торкнуться вулиць Березівська та Вишнева. Там електропостачання тимчасово припинять для модернізації обладнання.

Костомарівка матиме обмеження на вулицях Каті Мельничук, Молодіжна, Набережна та Садова. Ремонтні роботи проводять із метою запобігання аварій та покращення якості послуг.

У Коханому знеструмлення заплановане на Степовій та Шевченка, а у Майському — на Степовій. Роботи включають перевірку, налаштування та заміну елементів мережі, щоб забезпечити безперебійну роботу систем.

Фахівці наголошують, що графік відключення світла в Кіровоградській області на 26 листопада включає як планові ремонти, так і тимчасове припинення подачі для боржників. Мешканців закликають бути уважними та використовувати електроенергію економно у цей період.

