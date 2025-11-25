График отключения света в Кировоградской области 26 ноября включает как плановые ремонты, так и временное прекращение подачи для должников.

График отключения света в Кировоградской области на 26 ноября был обнародован для жителей нескольких населенных пунктов, сообщают энергетические компании, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Кировоградоблэнерго .

Плановые и долговые отключения запланированы с 09:00 до 17:00, и жителям советуют заранее подготовиться.

В Бобринке отключение электроэнергии касается улиц Базарная, Леси Украинки переулок, Рущанская, Соборная, Мельниченко, Соколовская, Шевченко, Счастливая, Народная, Театральная, Вознесенская, Медовая, Годовой переулок, Чкалова, Парковая, Майская, Участников АТО и Патри. Каждый дом должен быть проинформирован об отключении за долги, а работы выполняются для стабилизации и обслуживания электросетей.

В Березовке плановые ремонты коснутся улиц Березовской и Вишневой. Там электроснабжение временно прекратят для модернизации оборудования.

Костомаровка будет ограничена на улицах Кати Мельничук, Молодежная, Набережная и Садовая. Ремонтные работы проводят с целью предотвращения аварий и улучшения качества услуг.

В любимом обесточивание запланировано на Степной и Шевченко, а в Майском — на Степной. Работы включают проверку, настройку и замену элементов сети для обеспечения бесперебойной работы систем.

Специалисты отмечают, что график отключения света в Кировоградской области на 26 ноября включает как плановые ремонты, так и временное прекращение подачи должников. Жители призывают быть внимательными и использовать электроэнергию экономно в этот период.

