Великого дефіциту продуктів у Дніпропетровській області не буде, проте певна нестача можлива.

У Дніпропетровській області спостерігається зростання цін на кілька ключових круп, що може створити певний дефіцит продуктів у 2025 році, повідомляє Politeka.net.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, головною причиною нинішньої ситуації є одночасна дія декількох факторів, які вплинули на ринок продовольства.

Найбільше уваги привертає гречка, ціна на яку вже почала поступово підвищуватися. Експерти відзначають, що зростання цін наразі незначне, і його пояснюють дещо меншим урожаєм у порівнянні з минулим роком. Марчук запевняє, що великого дефіциту цих продуктів у Дніпропетровській області не буде. Попит поступово зменшується, зокрема через скорочення чисельності населення та значну еміграцію, що й стримує різкі стрибки та нестачу.

Що стосується інших круп, фахівець прогнозує їхню цінову стабільність. За його оцінкою, у листопаді та грудні 2025 року вартість рису та більшості інших круп залишатиметься на рівні попереднього періоду.

Єдина категорія продуктів, де можлива невелика зміна ціни, — це макаронні вироби, зокрема вермішель, підвищення вартості яких експерт пов’язує з аналогічними тенденціями на ринку хліба.

Економіст Олег Пендзин зазначає, що зростання цін на продовольчі товари не обумовлене лише перебоями з електроенергією чи можливими блекаутами. На формування цін впливає комплекс факторів: дефіцит продуктів, врожайність, стан логістичної інфраструктури, динаміка заробітних плат, рівень світових цін на аналогічну продукцію та можливості імпорту.

Таким чином, експерти радять споживачам у Дніпропетровській області зберігати спокій, оскільки серйозного дефіциту круп у найближчі місяці не прогнозується, а більшість товарів залишатиметься доступними за стабільними цінами.

Джерело: Главред.

