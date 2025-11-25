Большого дефицита продуктов в Днепропетровской области не будет, однако определенная нехватка возможна.

В Днепропетровской области наблюдается рост цен на несколько ключевых круп, что может создать дефицит продуктов в 2025 году, сообщает Politeka.net.

По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, главной причиной нынешней ситуации является одновременное действие нескольких факторов, повлиявших на рынок продовольствия.

Больше всего привлекает гречка, стоимость на которую уже начала постепенно повышаться. Эксперты отмечают, что рост ценников пока незначителен, и его объясняют несколько меньшим урожаем по сравнению с прошлым годом. Марчук уверяет, что большого дефицита этих продуктов в Днепропетровской области не будет. Спрос постепенно уменьшается, в частности из-за сокращения численности населения и значительной эмиграции, что и сдерживает резкие скачки и недостаток.

Что касается других круп, специалист прогнозирует их ценовую стабильность. По его оценке, в ноябре и декабре 2025 года стоимость риса и большинства других круп будет оставаться на уровне предыдущего периода.

Единственная категория продуктов, где возможно небольшое изменение цены, это макаронные изделия, в частности вермишель, повышение стоимости которых эксперт связывает с аналогичными тенденциями на рынке хлеба.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что рост стоимости на продовольственные товары не обусловлен только перебоями с электроэнергией или возможными блекаутами. На формирование цен влияет комплекс факторов: дефицит продуктов, урожайность, состояние логистической инфраструктуры, динамика зарплат, уровень мировых ценников на аналогичную продукцию и возможности импорта.

Таким образом, эксперты советуют потребителям в Днепропетровской области сохранять спокойствие, поскольку серьезный дефицит круп в ближайшие месяцы не прогнозируется, а большинство товаров будет оставаться доступным по стабильной стоимости.

Источник: Главред.

