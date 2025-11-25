Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює різні напрямки, від технічних спеціальностей до сільськогосподарських завдань.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області пропонує актуальні вакансії, які дозволяють літнім людям залишатися активними, отримувати стабільний дохід та відчувати власну значущість, повідомляє Politeka.

За даними платформи work.ua, на ринку праці з’являються пропозиції для людей старшого віку з різним рівнем навантаження та графіком.

Серед найпопулярніших вакансій є посада водія навантажувача або штабелеукладача у великому розподільчому центрі критичної інфраструктури. Заробітна плата варіюється від 36 033 до 42 438 гривень. Вимога — досвід від одного року та впевнене володіння штабелером, здатним підніматися на висоту 10–12 метрів, а також відповідне посвідчення. Основне завдання — переміщення товарів по складу за допомогою техніки. Роботодавець гарантує своєчасну виплату зарплати, безкоштовне проживання за потреби, оплачувані відпустки і лікарняні, харчування та корпоративний транспорт.

Ще одна пропозиція — робота на фермі великої рогатої худоби у товаристві Ім. Шевченка, що розташована у селі Великий Зліїв. Заробіток становить від 20 000 до 30 000 гривень. Працевлаштування офіційне, з вахтовим графіком, триразовим харчуванням і проживанням за рахунок роботодавця. Досвід роботи бажаний, але не обов’язковий. Основні обов’язки включають догляд за тваринами, годування, прибирання та контроль стану худоби, а також виконання виробничих завдань. Важлива дисципліна та відповідальність.

Третя вакансія — слюсар-електрик із зарплатою від 17 000 до 22 000 гривень. Передбачається гнучкий графік, дружній колектив та можливість професійного розвитку. Досвід і спеціальна освіта не є обов’язковими, що дозволяє освоїти професію під наглядом досвідчених колег.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює різні напрямки, від технічних спеціальностей до сільськогосподарських завдань, даючи змогу літнім людям залишатися активними, фінансово незалежними та соціально задіяними.

