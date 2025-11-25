Работа для пенсионеров в Черниговской области охватывает разные направления, от технических специальностей до сельскохозяйственных задач.

Работа для пенсионеров в Черниговской области предлагает актуальные вакансии, позволяющие пожилым людям оставаться активными, получать стабильный доход и ощущать собственную значимость, сообщает Politeka.

По данным платформы work.ua , на рынке труда появляются предложения для людей постарше с разным уровнем погрузки и графиком.

Среди самых популярных вакансий водитель погрузчика или штабелеукладчика в большом распределительном центре критической инфраструктуры. Заработная плата варьируется от 36033 до 42438 гривен. Требование — опыт одного года и уверенное владение штабелером, способным подниматься на высоту 10–12 метров, а также соответствующее удостоверение. Основная задача – перемещение товаров по склада с помощью техники. Работодатель гарантирует своевременную выплату зарплаты, бесплатное проживание при необходимости, оплачиваемые отпуска и больничные, питание и корпоративный транспорт.

Еще одно предложение – работа на ферме крупного рогатого скота в обществе Им. Шевченко, расположенная в селе Большой Злеев. Заработок составляет от 20000 до 30000 гривен. Трудоустройство официальное, с вахтенным графиком, трехразовым питанием и проживанием за счет работодателя. Опыт работы желателен, но не обязателен. Основные обязанности включают уход за животными, кормление, уборку и контроль состояния скота, а также выполнение производственных задач. Важная дисциплина и ответственность.

Третья вакансия – слесарь-электрик с зарплатой от 17 000 до 22 000 гривен. Предусматривается гибкий график, дружеский коллектив и возможность профессионального развития. Опыт и специальное образование не обязательны, что позволяет освоить профессию под наблюдением опытных коллег.

Работа для пенсионеров в Черниговской области охватывает различные направления, от технических специальностей до сельскохозяйственных задач, позволяя пожилым людям оставаться активными, финансово независимыми и социально задействованными.

