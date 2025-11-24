Новий графік руху поїздів зі Львова діятиме з 1 по 20 грудня на частину приміських електричок.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху приміських поїздів зі Львова та частково зміни стосуються електричок на Закарпатті, пише Politeka.net.

Про це попередила пресслужба "Укрзалізниці" в Телеграм.

Коригування цього графіку "Укрзалізницею" пов’язане з проведенням планових ремонтних робіт на окремих ділянках української залізничної мережі. Пасажирам радять завчасно ознайомитися з новим розкладом, щоб спланувати поїздки та уникнути можливих незручностей під час пересування.

Новий графік руху поїздів зі Львова діятиме з 1 по 20 грудня. Так, частина приміських експресів курсуватиме до станції Ясениця або вирушатиме звідти:

з 1 по 20 грудня частина приміських рейсів тимчасово прямуватиме до станції Ясениця або вирушатиме звідти. Це стосується, зокрема, експреса №6021, який курсує за таким напрямком Львів – Сянки, а також експреса №6022, що прямує за маршрутом Сянки – Львів.

На Закарпатті зміни почнуть діяти з 21 листопада. Зокрема, електричка №6187 курсуватиме за скороченим маршрутом Львів – Воловець замість звичного Львів – Мукачево. Поїзд №6505 у цей період з’єднуватиме Воловець та Стрий, тоді як раніше він курсував між Мукачевом і Стриєм.

Залізниця звертається до пасажирів із проханням враховувати ці тимчасові корективи та новий графік поїздів зі Львіва та на Зхакарпатті під час планування подорожей. Також компанія-перевізник "Укрзалізниця" наголошує на тому, що всі зміни запроваджуються заради безпечної та стабільної роботи рухомого складу на українській залізниці.

