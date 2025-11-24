Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області пов’язане з ростом цін на пальне, витратами на технічне обслуговування, страхування транспортних засобів та посиленням податкового навантаження.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбулося з початку 2025 року на ряді міських і міжміських маршрутів, повідомляє Politeka.

Зокрема, квиток на автобус №100, що сполучає залізничний вокзал Кам’янського з Дніпром, піднявся з 50 до 60 гривень. Перевізник «Інтерспецмаркет» пояснив зміни необхідністю покриття зростаючих витрат на обслуговування транспортних засобів.

Подібні коригування торкнулися й інших напрямків. Поїздка на автобусі №215, що курсує від АВЦ до Кам’янського, також подорожчала, а рейс від кар’єру «Мир» до цирку тепер коштує 70 гривень замість 60.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області пов’язане з ростом цін на пальне, витратами на технічне обслуговування, страхування транспортних засобів та посиленням податкового навантаження. Так, страховка одного автобуса за перше півріччя перевищила 8 тисяч гривень.

У самому Дніпрі ситуація більш стабільна: тарифи на міські маршрути залишаються незмінними з літа 2022 року. Поїздка в автобусах коштує до 20 гривень, а в трамваях і метро — 10. Водночас оператори зауважують, що за умови подальшого зростання витрат можлива корекція цін.

Місцеві жителі вже відчувають фінансове навантаження, особливо ті, хто щодня користується транспортом для роботи, навчання чи особистих справ. Нові тарифи змушують планувати витрати більш ретельно, щоб сімейний бюджет не перевищував допустимий рівень.

До слова, українцям, які мешкають в Дніпропетровській області також повідомляли про запровадження нової системи оплати проїзду, яка працює на базі міського додатка «єДніпро».

Джерела: Суспільне, Наш Репортер

