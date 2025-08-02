Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області працює на базі міського додатка.

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області надає можливість пасажирам громадського транспорту в обласному центрі оплачувати поїздки без використання готівки, безпосередньо через смартфон, повідомляє Politeka.

Тепер мешканцям не потрібно носити з собою готівкові кошти або бути клієнтами певних банківських установ, щоб придбати квиток. Достатньо завантажити мобільний застосунок і мати будь-яку банківську картку України.

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області працює на базі міського додатка «єДніпро». За словами заступника директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимира Сусленкова, процес переходу на безготівкові розрахунки розпочався ще у 2017 році.

Тоді використовували QR-коди, які складали лише близько 20% від загальної виручки. Наразі обласний центр цілком перейшов на нову модель: з 5 квітня всі послуги здійснюються через QR-коди в «єДніпро».

Це оновлення відкриває рівний доступ до транспортних послуг для всіх користувачів, незалежно від банку, яким вони користуються. Крім того, нова система дає змогу контролювати фінансові потоки.

Заступник директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста єДніпро» Роман Ростовський наголошує, що головною метою проєкту було розширити аудиторію користувачів.

Щоб почати користуватися сервісом, потрібно завантажити «єДніпро» з AppStore або Google Play, пройти реєстрацію через номер телефону, а потім сканувати QR-код у транспорті.

Оплата можлива банківською карткою, Google Pay або Apple Pay. Після підтвердження оплати електронний квиток відображається у розділі «Документи». Також у додатку можна придбати абонементи на різні терміни — від одного дня до місяця.

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