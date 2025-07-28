Графік відключення світла в Запорізькій області з 30 липня по 1 серпня охоплює кілька сіл, де з 09:00 до 17:00 триватимуть роботи з ремонту електрообладнання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Зокрема, 30 липня буде відключення у селі Світанок на вулиці Першотравневій за такими адресами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

На наступний день, 31 липня, без електроенергії залишиться село Івангород. Роботи проводитимуться на вулиці Центральній. Під відключення підпадають будинки під такими номерами: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40. Також у цей день аналогічні технічні заходи будуть проведені у селі Долинське на вул. Шкільній — за номерами: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35а, 36, 36в, 37, 39, 40, 41.

1 серпня тривалі технічні знеструмлення заплановано в селі Марʼївка. У зазначений день електропостачання буде тимчасово припинене на таких вулицях: 30 років Перемоги, Вишнева, Макухи, Молодіжна, Першотравнева, Пшенична, Расказова, Степна, Степова, Українська та Центральна.

Серед адрес, які потрапляють під ремонтні роботи: вул. 30 років Перемоги (від 64 до 93), Вишнева (від 4 до 31), Макухи (від 1 до 49), Молодіжна (від 1 до 12), Першотравнева (від 1 до 41), Пшенична (від 2 до 32), Расказова (від 101 до 138), Степна (від 1 до 133), Степова (10, 12, 14, 16, 42), Українська (від 1 до 22), Центральна (від 1 до 53).

Графік відключення світла в Запорізькій області з 30 липня по 1 серпня стосується виключно технічних причин і передбачає стандартний часовий інтервал для проведення планових електромонтажних робіт.

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