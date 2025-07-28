График отключения света в Запорожской области с 30 июля по 1 августа касается исключительно технических причин.

График отключения света в Запорожской области с 30 июля по 1 августа охватывает несколько деревень, где с 09:00 до 17:00 будут продолжаться работы по ремонту электрооборудования, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

В частности, 30 июля будет отключение в селе Рассвет на улице Первомайской по следующим адресам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

На следующий день, 31 июля, без электроэнергии останется село Ивангород. Работы будут проводиться на улице Центральной. Под отключения подпадают дома под такими номерами: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 3 этот день аналогичные технические мероприятия будут проведены в селе Долинское по ул. Школьной — по номерам: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/2, 27, 28, 23, 36 36в, 37, 39, 40, 41.

1 августа длительные технические обесточивания запланированы в селе Марьевка. В указанный день электроснабжение будет временно прекращено на таких улицах: 30 лет Победы, Вишневой, Жмыхи, Молодежной, Первомайской, Пшеничной, Рассказовой, Степной, Степной, Украинской и Центральной.

Среди адресов, подпадающих под ремонтные работы: ул. 30 лет Победы (от 64 до 93), Вишневая (от 4 до 31), Жмыхи (от 1 до 49), Молодежная (от 1 до 12), Первомайская (от 1 до 41), Пшеничная (от 2 до 32), Рассказовая (от 10 133), Степная (10, 12, 14, 16, 42), Украинская (от 1 до 22), Центральная (от 1 до 53).

График отключения света в Запорожской области с 30 июля по 1 августа относится исключительно к техническим причинам и предусматривает стандартный временной интервал для проведения плановых электромонтажных работ.

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