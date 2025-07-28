Грошова допомога в Запорізькій області надається лише як частина комплексного втручання після розгляду ситуації фахівцями.

Стартувала реєстрація на нову грошову допомогу в Запорізькій області від Карітасу, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сторінці Карітасу.

У межах ініціативи CARE4U3, що реалізується благодійною організацією Карітас Запоріжжя, триває реєстрація на індивідуальну підтримку у форматі «кейс-менеджменту».

Грошова допомога в Запорізькій області, а також юридичні та соціальні консультації доступні мешканцям (крім самого міста), які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують негайного реагування задля запобігання подальшій вразливості.

Перевага надається домогосподарствам із доходом нижче 6318 грн на особу на місяць. Учасники можуть отримати допомогу з оформлення документів, відновлення посвідчень, реєстрації державних виплат або статусів (ВПО, багатодітної родини тощо), а також фінансову підтримку, якщо це випливає з оцінки ситуації кейс-менеджером.

Програма охоплює осіб із особливими потребами, тяжкими захворюваннями, самотніх літніх громадян, одиноких батьків, багатодітні родини, вагітних, родини без стабільного прибутку чи постійного місця проживання, а також постраждалих від насильства або втрати житла.

Варто зазначити, що «гроші на захист» не надаються окремо — лише як частина комплексного втручання після розгляду ситуації фахівцями.

Для звернення необхідно надати документи, що підтверджують вразливість, а також пройти попереднє консультування.

Детальна інформація та консультації доступні за номером гарячої лінії: у будні з 09:30 до 16:00.

Програму реалізовано за підтримки Швейцарської Солідарності, Карітас Швейцарії та України.

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