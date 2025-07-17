Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, необхідно обов’язково підтвердити свою участь у роздачі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються благодійним фондом "Джерело Єдності", проте роздача відбувається лише декілька днів, повідомляє Politeka.net.

Про це розкрила прес-служба Малобілозерської територіальної громади.

У співпраці з Благодійним фондом «Джерело Єдності» планується проведення видачі продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, які є мешканцями Малобілозерської громади та наразі проживають у місті Запоріжжя або населених пунктах Запорізького району. Захід орієнтовно відбудеться 18 липня з 10:00 до 13:00 години.

Для того, щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, необхідно обов’язково підтвердити свою участь у роздачі. Це одна з головних умов, встановлених фондом.

Щоб підтвердити свою реєстрацію, перейдіть за спеціальним посиланням і пройдіть актуалізацію даних.

Після завершення реєстрації на екрані з’явиться індивідуальний номер запиту — його потрібно обов’язково записати або зберегти, оскільки саме за цим номером ви зможете дізнатися подробиці щодо місця та часу отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі:.

Крім того, обов’язковою умовою участі у програмі є підписка на офіційний телеграм-канал фонду "Джерело Єдності". У цьому каналі буде опублікована фінальна інформація: адреса видачі, точна дата та час, а також списки отримувачів з відповідними номерами запитів.

Під час отримання продуктових наборів при собі необхідно мати оригінали наступних документів:

паспорт громадянина України,

ідентифікаційний код (ІПН),

довідку ВПО.

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