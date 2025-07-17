Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, необходимо обязательно подтвердить свое участие в раздаче.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются благотворительным фондом "Источник Единства", однако раздача происходит всего несколько дней, сообщает Politeka.net.

Об этом раскрыла пресс-служба Малобелозерского территориального общества.

В сотрудничестве с Благотворительным фондом «Источник Единства» планируется проведение выдачи продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц, которые являются жителями Малобелозерской общины и проживают в городе Запорожье или населенных пунктах Запорожского района. Мероприятие ориентировочно состоится 18 июля с 10:00 до 13:00 часов.

Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, необходимо обязательно подтвердить свое участие в раздаче . Это одно из основных условий, установленных фондом.

Чтобы подтвердить регистрацию, перейдите по специальной ссылке и пройдите актуализацию данных.

После завершения регистрации на экране появится индивидуальный номер запроса — его нужно обязательно записать или сохранить , поскольку именно по этому номеру вы сможете узнать подробности места и времени получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье:.

Кроме того, обязательным условием участия в программе является подписка на официальный телеграмм-канал фонда "Источник Единства" . В этом канале опубликована финальная информация: адрес выдачи, точная дата и время, а также списки получателей с соответствующими номерами запросов.

При получении продуктовых наборов необходимо иметь оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины,

идентификационный код (ИНН),

справку ВПЛ.

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