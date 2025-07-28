Денежная помощь в Запорожской области предоставляется только как часть комплексного вмешательства после рассмотрения ситуации специалистами.

Стартовала регистрация на новую денежную помощь в Запорожской области от Каритаса, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на странице Каритаса .

В рамках инициативы CARE4U3 , реализуемой благотворительной организацией Каритас Запорожья , идет регистрация на индивидуальную поддержку в формате «кейс-менеджмента».

Денежная помощь в Запорожской области, а также юридические и социальные консультации доступны жителям (кроме самого города), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в немедленном реагировании для предотвращения дальнейшей уязвимости.

Предпочтение отдается домохозяйствам с доходом ниже 6318 грн на человека в месяц . Участники могут получить помощь по оформлению документов, восстановлению удостоверений, регистрации государственных выплат или статусов (ВПЛ, многодетной семьи и т.п.), а также финансовую поддержку , если это следует из оценки ситуации кейс-менеджером.

Программа охватывает лиц с особыми потребностями, тяжелыми заболеваниями, одиноких пожилых граждан, одиноких родителей, многодетных семей, беременных, семей без стабильной прибыли или постоянного места жительства, а также пострадавших от насилия или потери жилья.

Стоит отметить, что деньги на защиту не предоставляются отдельно — лишь как часть комплексного вмешательства после рассмотрения ситуации специалистами.

Для обращения необходимо предоставить документы, подтверждающие уязвимость, а также пройти предварительное консультирование.

Подробная информация и консультации доступны по номеру горячей линии: по будням с 09:30 до 16:00 .

Программа реализована при поддержке Швейцарской Солидарности, Каритас Швейцарии и Украины.

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