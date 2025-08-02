Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области работает на базе городского приложения.

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области дает возможность пассажирам общественного транспорта в областном центре оплачивать поездки без использования наличных, непосредственно через смартфон, сообщает Politeka.

Теперь жителям не нужно носить с собой наличные денежные средства или быть клиентами определенных банковских учреждений, чтобы приобрести билет. Достаточно загрузить мобильное приложение и иметь любую банковскую карту Украины.

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области работает на базе городского приложения «єДніпро». По словам заместителя директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимира Сусленкова, процесс перехода на безналичные расчеты начался еще в 2017 году.

Тогда использовали QR-коды, которые составляли всего около 20% от общей выручки. Пока областной центр полностью перешел на новую модель: с 5 апреля все услуги осуществляются через QR-коды в «єДніпро».

Это обновление открывает равный доступ к транспортным услугам для всех пользователей, независимо от используемого ими банка. Кроме того, новая система позволяет контролировать финансовые потоки.

Заместитель директора КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города єДніпро» Роман Ростовский отмечает, что главной целью проекта было расширить аудиторию пользователей.

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно загрузить «єДніпро» из AppStore или Google Play, пройти регистрацию по телефону, а затем сканировать QR-код в транспорте.

Оплата возможна банковской картой, Google Pay или Apple Pay. После подтверждения оплаты электронный билет отображается в разделе «Документы». Также в приложении можно приобрести абонементы на разные сроки – от одного дня до месяца.

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