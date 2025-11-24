Подорожание проезда в Днепропетровской области связано с ростом цен на горючее, расходами на техническое обслуживание, страхованием транспортных средств и усилением налоговой нагрузки.

Подорожание проезда в Днепропетровской области произошло с начала 2025 г. на ряде городских и междугородных маршрутов, сообщает Politeka.

В частности, билет на автобус №100, соединяющий железнодорожный вокзал Каменского с Днепром, поднялся с 50 до 60 гривен. Перевозчик "Интерспецмаркет" объяснил изменения необходимостью покрытия растущих затрат на обслуживание транспортных средств.

Подобные корректировки затронули и другие направления. Поездка на автобусе №215, курсирующем от АВЦ до Каменского, также подорожала, а рейс от карьера «Мир» в цирк теперь стоит 70 гривен вместо 60.

Удорожание проезда в Днепропетровской области связано с ростом цен на горючее, расходами на техническое обслуживание, страхованием транспортных средств и усилением налоговой нагрузки. Так, страховка одного автобуса за первое полугодие превысила 8 тысяч гривен.

В самом Днепре ситуация стабильнее: тарифы на городские маршруты остаются неизменными с лета 2022 года. Поездка в автобусах стоит до 20 гривен, а в трамваях и метро — 10. В то же время операторы отмечают, что при дальнейшем росте затрат возможна коррекция цен.

Местные жители уже испытывают финансовую нагрузку, особенно те, кто ежедневно пользуется транспортом для работы, обучения или личных дел. Новые тарифы заставляют планировать расходы более тщательно, чтобы семейный бюджет не превышал допустимый уровень.

К слову, украинцам, проживающим в Днепропетровской области, также сообщали о введении новой системы оплаты проезда, которая работает на базе городского приложения «єДніпро».

Источники: Общественное , Наш Репортер

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому предоставляется приоритет в получении выплат.

Також Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: стало известно, в каких общинах можно получить.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: сумма выплаты и куда обращаться в городе.