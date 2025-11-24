Кожне підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області змушує місцевих мешканців хвилюватися про свої витрати все більше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області вже відчули мешканці кількох міст, повідомляє Politeka.

Нові розцінки почали діяти на вивіз сміття та постачання води. Місцева влада пояснює, що коригування вартості ЖКП стало необхідним через зростання витрат і подорожчання ресурсів.

Так, підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області офіційно затвердили у Козятині. Нові правила стосуються вивезення твердих побутових відходів.

Попередня ціна у 25 гривень 60 копійок діяла із 2023 року, але вже у червні цього року міська рада повідомила про намір її переглянути. За словами чиновників, старий розрахунок більше не відповідав реальним витратам.

Зросли ціни на пальне, матеріали, а також мінімальна заробітна плата. Саме тому було вирішено ухвалити нову економічно обґрунтовану ціну.

На засіданні виконкому наприкінці липня розглянули рішення №237 про встановлення середньозваженої вартості для КП «Чисте місто».

Згідно з документом, з 1 серпня 2025 року мешканці багатоповерхівок сплачують 37 гривень 62 копійки з однієї особи на місяць. Для приватного сектору ця цифра становить 35.10 грн.

Не оминули зміни і Калинівку. Тут підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області торкнулося водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради 18 червня.

Тепер мешканці міста сплачують 67.20 за кубічний метр води, що на 40% більше, ніж раніше. Для бюджетних установ сума ще вища - понад 160 гривень за куб.

