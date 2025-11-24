Каждое повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области заставляет местных жителей беспокоиться о своих расходах все больше.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области уже ощутили жители нескольких городов, сообщает Politeka.

Новые цены начали действовать на вывоз мусора и поставки воды. Местные власти объясняют, что корректировка стоимости ЖКУ стала необходимой из-за роста расходов и удорожания ресурсов.

Да, повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области официально утвердили в Казатине. Новые правила касаются вывоза твердых бытовых отходов.

Предыдущая цена в 25 гривен 60 копеек действовала с 2023 года, но уже в июне этого года городской совет сообщил о намерении ее пересмотреть. По словам чиновников, старый расчет больше не соответствовал реальным расходам.

Выросли цены на горючее, материалы, а также минимальная заработная плата. Поэтому было решено принять новую экономически обоснованную цену.

На заседании исполкома в конце июля было рассмотрено решение №237 об установлении средневзвешенной стоимости для КП «Чистый город».

Согласно документу, с 1 августа 2025 года жители многоэтажек платят 37 гривен 62 копейки с одного человека в месяц. Для приватного сектора эта цифра составляет 35.10 грн.

Не обошли изменения и Калиновку. Здесь повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области затронуло водоснабжение и водоотвод. Соответствующее решение было принято депутатами городского совета 18 июня.

Теперь жители города платят 67.20 за кубический метр воды, что на 40% больше, чем раньше. Для бюджетных учреждений сумма еще выше – более 160 грн за куб.

